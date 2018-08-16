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القبض على 3 عاطلين عقب سرقتهم مخزن فيلا بالمعادى قبل اكتشاف مالكها

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:33 م
القبض على 3 عاطلين عقب سرقتهم مخزن فيلا بالمعادى قبل اكتشاف مالكها المتهمون
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة المعادى الجديدة، القبض على كلا من "محمد ع ر" 18 سنة عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "مطواه"، و"مدحت م خ" 28 سنة عاطل، و"محمد م ر" 24 سنة عاطل.
ومن خلال الفحص تبين أنهم يستقلون عربة كارو، وبحوزتهم  6 موتور ثلاجة، بطارية، صاروخ كهربائى، مروحة كهربائية، اسطوانة غاز، دفاية.
 
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل أحد المخازن ملحق بفيلا كائنة بمنطقة المعادى الجديدة بأسلوب "التسلق"، وأضاف الأول بحيازته للسلاح الأبيض المضبوط بحوزته بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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