القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالاشتراك مع مباحث الأقسام والمراكز فى ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار بمركز طوخ.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز طوخ، أكدتها التحريات تفيد قيام "السيد ح" 28 سنة عاطل، ومقيم بعزبة فرجانى دائرة المركز السابق اتهامه فى 3 قضايا (سلاح – مخدرات)، أخرهم القضية رقم 39342 لسنة 2015م جنايات مركز طوخ – مخدرات، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و2 طلقات من ذات العيار.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية والتحريات أمكن ضبطه خلال أكمنة أعدت لذلك بأماكن تردده، بمعرفة النقيب مصطفى كامل ضابط مباحث مركز طوخ، بحوزته سلاح نارى مسدس خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نفسه، وبإخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 10178 لسنة 2018م ادارى مركز طوخ، وجار العرض على النيابه العامة.