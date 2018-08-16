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القبض على تاجر بالسويس ألقى مواد كيماويه بالشارع

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:38 ص
القبض على تاجر بالسويس ألقى مواد كيماويه بالشارع موقع القاء المواد الكيماويه
السويس- سيد نون
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ألقت قوات الشرطه بالسويس القبض علي تاجر خرده القي مواد كيماويه بالشارع تسببت في تعرض مواطنين للاختناق.
 
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقي بلاغا من مواطنين بتعرضهم للاختناق بسبب إلقاء تاجر خرده براميل بالشارع تحتوي علي مواد كيماويه.
 
وانتقلت قوات الحمايه المدنيه إلي مكان الحادث وتم إزاله أثار المواد الكيماوية.
 
وبالتحقيق مع التاجر، تبين أنه قام بشراء براميل خرده وكان لا يعلم انها بداخلها مواد كيماويه وحاول افراغ المواد الكيماويه بالشارع.
 
حرر محضر ٦ احوال بقسم شرطة الاربعين بالحادث، وجاري عرض التاجر المتهم علي النيابه. 
 

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