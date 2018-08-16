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الصور الكاملة لتفقد الرئيس السيسي مصنع حديد المصريين

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:42 م
الصور الكاملة لتفقد الرئيس السيسي مصنع حديد المصريين الرئيس السيسي يستمع لشرح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
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ينشر "اليوم السابع" الصور الكاملة لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع بنى سويف للحديد والصلب التابع لشركة حديد المصريين، أمس، الأربعاء، حيث رافق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، خلال الزيارة الرئيس السيسى وشرح له آليات العمل بالمصنع.

 

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، عبر عن شكره وامتنانه لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمصنع حديد المصريين ببنى سويف، قائلا: "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنع بنى سويف، يوم للتاريخ".

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح، أمس، مشروع مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومجمع مصانع الرخام والجرانيت ببنى سويف، كذلك خطى إنتاج الأسمنت رقم 3 - 4 بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء؛ وكان اللواء مصطفى أمين على، مدير عام جهاز الخدمة الوطنية قال فى كلمته اليوم، أن الجهاز ساهم بنسبة فى رأس مال مجموعة حديد المصريين ومنها مصنع حديد بنى سويف دعماً لصناعة الحديد بأنواعه المختلفة فى مصر، حيث تبين أن معدلات الاستهلاك المحلى من حديد التسليح تتأرجح قسراً حول حجم الإنتاج المحلى الفعلى منه وعند متوسط 8 ملايين طن سنوياً فى الأربع سنوات الأخيرة، بينما لا تزال مشروعات الإسكان والتعمير تتطلب المزيد حيث تصل نسبة تكلفة مدخل الحديد فى المتر المربع الواحد فى أغلب ما يتم إنشاؤه من وحدات سكنية إلى 12% من إجمالى التكلفة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وفقا لآليات العرض والطلب خلال الأربع سنوات الأخيرة.

 

ويعتبر مصنع حديد المصريين أول مصنع حديد فى منطقة صعيد مصر، وأحد أكبر المشاريع الاستثمارية بمصر، وثانى مصنع حديد على مستوى العالم، وكما يعد المصنع صرحا عظيما بمحافظة بنى سويف.

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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أبو هشيمة عن زيارة الرئيس السيسي لمصنع حديد بنى سويف: "يوم للتاريخ"

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أحمد أبو هشيمة

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احمد ابو هشيمه

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