"الصحة السعودية" تستخدم تطبيق ذكى لتوجيه سيارات الإسعاف بالمشاعر المقدسة

كتب- هاشم الفخرانى

دشنت وزارة الصحة ضمن استعداداتها المكثفة لموسم الحج هذا العام الأسطول الميدانى فى المعيصم بمشعر منى، ويتضمن 180 سيارة إسعاف كما يتضمن مستشفى ميدانى.

وقالت وزارة الصحة، أن الأسطول يتضمن 100 سيارة إسعاف صغيرة تعمل بصفتها وحدة عناية مركزة متحركة للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة فى المشاعر المقدسة والحرم المكى، وكذلك تقوم بعملية النقل من المراكز الصحية بالمشاعر إلى المستشفيات وتتمركز فى مسجد نمرة، وجبل الرحمة، والحرم المكى، وطرق المشاة بالمشاعر، وجسر الجمرات، وجميع الأماكن ذات الكثافة العالية، وطرق المشاة باتجاه الحرم، ومحطات القطار.



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كما يتضمن الأسطول 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز موزعة على "مستشفيات المشاعر، مراكز المنافذ، مستشفى أجياد الطوارئ، مستشفى الحرم للطوارئ، المنطقة المركزية بالحرم، الدعم والمساندة ".

وأكدت "الصحة" أن سيارات الإسعاف عالية التجهيز، ودعمها بالأدوية والكوادر الطبية والفنية المؤهلة ذات الخبرة في التعامل مع الحشود، وكذلك أجهزة الإنذار وأجهزة اللاسلكي لسهولة الاتصال وسرعة توجيهها إلى الحالات والمواقع خلال غرفة قيادة خاصة، ومعالجة الحالات في الميدان لتخفيف العبء على المستشفيات الموجودة في المشاعر المقدسة.

واستحدث وطُبِّق النظام الذكي للتوجية والتحكم، وتفعيل خطط الطوارئ عن طريق جهاز التابلت من غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة، وتتحكم بشكل كامل في حركة 180 إسعافًا، والتنسيق مع المستشفيات في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمراكز الصحية خلال غرفة العمليات .

كما جهزت إدارة الطب الميداني 450 حقيبة إسعاف ودوائية مجهزة بكامل الأدوية والملازم الطبية، وذلك لعلاج الحالات الطارئة ميدانيًّا، وكذلك التدخل في أوقات الطوارئ والكوراث مع تطبيق نظام الكوراث، الذي يسمح لتتبع مراحل توزيع الحقائب وتجهيزها وتحديد نوعها ومواصفاتها، وكذلك أُضيفت قوائم لكل حقيبة.