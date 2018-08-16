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السلطات الأفغانية تعدل عدد قتلى هجوم فى كابول من 48 إلى 34

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:53 ص
السلطات الأفغانية تعدل عدد قتلى هجوم فى كابول من 48 إلى 34 ضحايا هجوم إرهابى فى كابول
رويترز
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قال مسؤولون بوزارة الصحة الأفغانية إن السلطات عدلت، اليوم الخميس، عدد القتلى جراء تفجير انتحارى استهدف مركزا تعليميا فى كابول من 48 قتيلا إلى 34 قتيلا.

وقالت الوزارة إنه تم إحصاء بعض الجثث مرتين لدى نقلهم إلى المستشفى من موقع الانفجار بعد هجوم أمس الأربعاء. وتم تعديل عدد الجرحى أيضا من 67 إلى 56.

وأغلب الضحايا طلاب كانوا يستعدون لاختبار دخول الجامعة داخل حجرة دراسية فى أكاديمية موعود فى منطقة بغرب كابول يقطنها كثيرون من طائفة الهزارة بالمدينة وهى طائفة يغلب عليها الشيعة. وقال محققون إن الانتحارى دخل المركز من مدخل خلفى ووصل إلى الحجرة الدراسية التى يجتمع بها أكثر من 100 طالب.

ومن المقرر إقامة جنازات القتلى اليوم الخميس. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم ونفت حركة طالبان تنفيذه، لكن تنظيم داعش الإرهابى استهدف طائفة الهزارة كثيرا. والانفجار هو الأحدث في سلسلة هجمات أدت لمقتل المئات من المدنيين والجنود وأفراد الشرطة خلال الأيام القليلة الماضية.

 

 

 

 

 


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