السفير السعودى: شهداء الجيش والشرطة قدموا تضحيات كبيرة ضد الإرهاب الغادر

كتب: مصطفى عنبر

ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلى، اليوم، الفوج الأول من حجاج أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية، وأسر شهداء فلسطين، وذلك بمشاركة اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع، واللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار.

وقال أسامة بن أحمد نقلى، إن شهداء رجال الأمن فى كافة القطاعات العسكرية والشرطية فى العديد من الدول العربية والإسلامية قدموا تضحيات كبيرة فى سبيل الله لنصرة أوطانهم ضد الارهاب الغادر، بما فى ذلك التضحيات الكبيرة التى يقوم بها رجال الجيش والشرطة المصريين.

وأكد السفير السعودى أن الاستضافة الملكية الكريمة لأسر هؤلاء الشهداء فى الحج تحمل رسالتين مهمتين:

الرسالة الأولى، تُعبر عن التقدير الذى يكنه خادم الحرمين الشريفين للأعمال البطولية لهؤلاء الشهداء فى أداء واجباتهم. أما الرسالة الثانية، فتهدف إلى المساهمة فى التخفيف من المعاناة الإنسانية لأسر الشهداء ولا يوجد أكبر من تمكينهم من أداء شعيرة الحج المباركة.

واختتم نقلى قائلاً: أدعو المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وعظيم مغفرته، كما أدعو لأسر الشهداء بحج مبرور وذنب مغفور والعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين كما ولدتهم أمهاتهم.

وشارك فى توديع الحجاج اللواء طيار أحمد ماهر جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عبد العزيز الناصر رئيس لجنة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين بالمملكة، محمد السبيعى رئيس قسم الشئون القنصلية بالسفارة السعودية، عبد الله الحربى مدير فرع الخطوط الجوية السعودية بمصر، وسلطان الرفاعى نائب رئيس قسم الشئون الاقتصادية والثقافية والإسلامية بالسفارة السعودية.



