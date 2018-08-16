السعودية تدين التفجير الإرهابى الذى استهدف مركزا تعليميا غرب كابول

الرياض /أ ش أ/

أدانت واستنكرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، التفجير الإرهابى الذى استهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة الأفغانية "كابول"، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من الطلبة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن المملكة ترفض هذه الأعمال الجبانة، مشيرة إلى تضامنها ووقوفها إلى جانب أفغانستان ضد الإرهاب والتطرف.

وختم المصدر تصريحه، بتقديم العزاء والمواساة لذوى الضحايا وللحكومة والشعب الأفغانى الشقيق متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.