الذهب يتعافى من أدنى مستوى فى 19 شهرا مع تراجع الدولار

(رويترز)

ارتفع الذهب من أدنى مستوى فى 19 شهرا اليوم الخميس مدعوما بتغطية مراكز مدينة وتراجع الدولار الأمريكى إثر أنباء أن بكين ستجرى محادثات تجارة مع واشنطن أواخر الشهر الحالي.

دفع نبأ المحادثات الدولار لينزل عن ذروة 13 شهرا فى ظل انحسار العزوف عن المخاطرة.

و كان السعر الفورى للذهب مرتفعا 0.1 % إلى 1175.07 دولار للأوقية (الأونصة). لكن عقود الذهب الأمريكية الآجلة نزلت 0.2 % إلى 1182.1 دولار.

وصعدت الفضة 0.7 % فى المعاملات الفورية إلى 14.52 دولار للأوقية بعد أن سجلت فى وقت سابق أقل سعر لها منذ فبراير 2016 عند 14.30 دولار.

وزاد البلاتين 1.8 % إلى 776.50 دولار وكان قد هبط فى وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2008 عند 751.25 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.8 % إلى 857.22 دولار للأوقية بعد أن نزل إلى أقل سعر فى 13 شهرا عند 832 دولارا.