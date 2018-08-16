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الخميس، 16 أغسطس 2018 04:34 م
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الداخلية الهندية: مصرع 900 شخص منذ تعرض البلاد لهطول الأمطار فى يوليو

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:55 م
الداخلية الهندية: مصرع 900 شخص منذ تعرض البلاد لهطول الأمطار فى يوليو فيضانات الهند
نيودلهى(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية الهندية اليوم الخميس، مصرع 900 شخص فى 9 ولايات جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات التى تعرضت لها البلاد منذ بدء تعرضها لهطول الأمطار الموسمية فى يوليو الماضى.

وقال مسئولون بالأرصاد الجوية - وفقا لشبكة (إن إتش كيه) اليابانية - "إن ولاية (كيرالا) الواقعة جنوب البلاد تعرضت لأعلى منسوب هطول للأمطار منذ 90 عاما"، مشيرا إلى أن حصيلة ضحايا الفيضانات بالولاية بلغت حتى أمس 217 شخصا.

وأضافت الشبكة أن آلاف المنازل فى (كيرالا) تدمرت بسبب الفيضانات، ما أجبر نحو 150 ألف شخص من سكان الولاية على الإجلاء منها.

يذكر أن مسئولى الطقس حذروا من احتمالية استمرار هطول المطار الموسمية على مدار الأسبوع المقبل أو أكثر.

 


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