الداخلية الكويتية تنفى إضراب سائقى الأجرة فى مطار الكويت

الكويت أ ش أ

نفت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، صحة ما تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول إضراب سائقى الأجرة فى مطار الكويت الدولى، مؤكدة أن ذلك عار من الصحة تماما.

وأوضحت الوزارة - فى بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت على نسخة منه - أن أحد عناصر شرطة مرور المطار، فوجئ أثناء تأديته لعمله وواجبه المكلف به فى تنظيم حركة السير للسيارات فى الساحة الخاصة بالقادمين، بقيام أحد سائقى الأجرة بالاعتداء عليه.

وأضافت أنه على الفور انتقلت القوة الأمنية للسيطرة على الوضع وفض المشاجرة؛ حيث استدعى السائق عددا آخر من السائقين، وقاموا بالاعتداء على القوة الأمنية أثناء تأدية عملهم.

وأشارت إلى أن القوة الأمنية تمكنت من ضبط السائقين المعتدين على رجال الأمن، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص للتحقيق، وتم تسجيل قضية بحقهم، مشددة على أن حركة المرور خارج المطار طبيعية.