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الحكومة تطور 20 مزلقان سكة حديد شديد الخطورة لحماية أرواح المواطنين

الخميس، 16 أغسطس 2018 04:05 ص
الحكومة تطور 20 مزلقان سكة حديد شديد الخطورة لحماية أرواح المواطنين مصطفى مدبولى
كتبت : نورا فخرى
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حفاظاً علي أرواح المواطنين، خصصت حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، برنامجأً متكاملاً لتطوير مزلقانات السكك الحديد الأشد خطورة، من خلال تنفيذ عدد من الكبارى والأنفاق للسيارات والمشاة والتى تسهم أيضاً فى حل الاختناقات المروية بمناطق عبور المزلقانات، حيث تستهدف خلال الفترة من (2018/2019- 2021/2022) تنفيذ أعمال صناعية بعدد 20 مزلقاناً خطراً، وذلك بحسب ما أوضحته الحكومة فى برنامجها.
 
كما تستهدف الحكومة - وفقا لخطتها - تنفيذ 20 كوبرى ونفقاً لكل من السيارات والمشاة بمناطق هذه المزلقانات، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
 
وتأتى هذه الخطوات، استكمالاً للجهود المبذولة فى هذا الصدد، حيث أكدت الحكومة أنها قامت خلال الفترة الماضية بتطوير نحو 15 مزلقانا فى 10 محافظات، بإقامة هذه الكبارى والأنفاق بتكلفة 2.75 مليار جنيه.

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مصطفي مدبولي

مزلقان سكة حديد

السكك الحديد




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