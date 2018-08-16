الحكومة تبرز فيديو أعده طالب بجامعة جنوب الوادى عن العاصمة الإدارية الجديدة

كتبت هند مختار

أبرزت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء فيديو للطالب عبد الرحمن محمد احمد اسماعيل بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة جنوب الوادى الذى يوثق فيه جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المجلس " إنه إيمانا بأن الشباب هم المستقبل وبناة الوطن وتشجيعا للطالب على مبادرته لما قام به من مجهود فى حب وطنه، ودعما منه لما تقوم به مصر الآن من أعمال بناء وتنمية ومشروعات قومية فى جميع انحاء الجمهورية، تم نشر هذا الفيديو، الذى أعده الطالب، عن مشروع العاصمة الادارية الجديدة".