الجيزة تتسلم 20 سيارة نظافة جديدة لتحسين خدمة الجمع من المنازل

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة أنه تم تعزيز الهيئة العامة للنظافه والتجميل بــ20 سيارة جديدة ما بين مكابس وقلاب بتكلفة 17,5 مليون جنيه لرفع التراكمات والمخلفات والرتش من جميع أحياء المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المعدات الجديدة تشمل 3 سيارات قلاب 20م3 و 9 سيارات قلاب 6م3 و 8 مكابس 8م3 و تساهم بشكل كبير فى تحسين منظومة الجمع السكنى حيث سيتم رفع المخلفات من المنازل كحل بديل ومؤقت لحين الانتهاء من اعمال طرح مناقصه منظومة الجمع السكنى الجديدة، مشيراً انه سيتم تنظيم حملات مركزية يومية بالشوارع الجانبية والفرعية بجميع الاحياء على التوالى لرفع كفاءه النظافه .

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده للسيارات الجديدة بالجراج التابع للهيئة العامة للنظافة والتجميل بشارع السودان حيث أكد المحافظ انه تم البدء فى انشاء محطة مناولة كرداسة والتى تعد إضافة جديدة لمنظومة النظافه بالمحافظة وتساهم فى تسهيل عمليات رفع ونقل المخلفات من مركز ومدينة كرداسة وأوسيم وحى بولاق الدكرور .

واكد أن المحافظة تسعى لتحديث وتطوير الأجهزة والمعدات العاملة بمنظومة النظافة لتقديم خدمة لائقة بالمواطنين داعياً المواطنين بالمساهمه فى تحسين مستوى النظافة عن طريق اتباع السلوكيات الصحيحة .

ووجه المحافظ الشكر لوزارتى التنمية المحلية والتخطيط لمساهمتهم فى دعم المحافظة بالسيارات الجديدة وذلك من خلال منحة كويتية .











