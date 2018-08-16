video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة تتسلم 20 سيارة نظافة جديدة لتحسين خدمة الجمع من المنازل

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:32 م
الجيزة تتسلم 20 سيارة نظافة جديدة لتحسين خدمة الجمع من المنازل الجيزة تتسلم 20 سيارة نظافة جديدة لتحسين خدمة الجمع من المنازل
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة أنه تم تعزيز الهيئة العامة للنظافه والتجميل بــ20 سيارة جديدة ما بين مكابس وقلاب بتكلفة 17,5 مليون جنيه   لرفع التراكمات والمخلفات والرتش من جميع أحياء المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المعدات الجديدة تشمل 3 سيارات قلاب 20م3 و 9 سيارات قلاب 6م3 و 8 مكابس 8م3 و تساهم بشكل كبير فى تحسين منظومة الجمع السكنى حيث سيتم رفع المخلفات من المنازل كحل بديل ومؤقت لحين الانتهاء من اعمال طرح مناقصه منظومة الجمع السكنى الجديدة، مشيراً انه سيتم تنظيم حملات مركزية يومية بالشوارع الجانبية والفرعية بجميع الاحياء على التوالى لرفع كفاءه النظافه .

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده للسيارات الجديدة بالجراج التابع للهيئة العامة للنظافة والتجميل بشارع السودان حيث أكد المحافظ انه تم البدء فى انشاء محطة مناولة كرداسة والتى تعد إضافة جديدة لمنظومة النظافه بالمحافظة وتساهم فى تسهيل عمليات رفع ونقل المخلفات من مركز ومدينة كرداسة وأوسيم وحى بولاق الدكرور .

واكد أن المحافظة تسعى لتحديث وتطوير الأجهزة والمعدات العاملة بمنظومة النظافة لتقديم خدمة لائقة بالمواطنين داعياً المواطنين بالمساهمه فى  تحسين مستوى النظافة عن طريق اتباع السلوكيات الصحيحة .

ووجه المحافظ الشكر لوزارتى التنمية المحلية والتخطيط لمساهمتهم فى دعم المحافظة بالسيارات الجديدة وذلك من خلال منحة كويتية .

1
 

DSC_5488
 

DSC_5495
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة يكلف فرج عبدالعاطى ذكى بتسيير أعمال رئيس حى الهرم

الجيزة

النظافة

منظومة النظافة

اخبار الجيزة

سيارات النظافة




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة