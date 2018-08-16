التعليم تعتمد نتيحة الدور الثانى للدبلومات الفنية.. ونسبة النجاح تخطت 90%

كتب محمود طه حسين

يعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية ومن المقرر أن تعلن الوزارة تفاصيل ونسب النجاح بشكل رسمى اليوم أو صباح غد الجمعة.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى تخطت الـ 90%.

وأوضحت المصادر أن من تقدم لامتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية وصل قرابة 240 ألف طالب وطالبة منهم 4 آلاف لم يدخلوا امتحان الدور الثانى.