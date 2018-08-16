التعليم العالى تعلن تسجيل 95 ألف طالب رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

وائل ربيعى

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن 95 ألف طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى حتى الآن، موضحا أن هناك تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية بعد انتهاء أعمال تنسيقهم وهذا سيكون بعد المرحلة الثالثة من التنسيق لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف السيد عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لابد أن يملأ الطالب قائمة الرغبات كاملة؛ حتى لا يقع فى مصيدة استنفاذ الرغبات ويطالب بإعادة التنسيق مرة أخرى، موضحا أن تنسيق الدبلومات الفنية هو المحطة قبل الأخيرة فى ماراثون تنسيق الجامعات 2018، حيث يتبقى فقط تنسيق رغبات الطلاب الناجحين بالدور الثانى للثانوية العامة ثم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة.