"البحوث الإسلامية" يوجه قافلتين توعويتين إلى محافظتى أسيوط وسوهاج

أطلق مجمع البحوث الإسلامية قافلتين توعويتين إلى محافظتي سوهاج وأسيوط ضمن خطة المجمع التوعوية التى تقوم على توجيه ستة قوافل بشكل أسبوعى تنتشر فى مختلف المدن والقرى لتوعية الناس وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم بمشاركة وعاظ الأزهر الشريف.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن القوافل التى تم إطلاقها تنفذ برنامجا توعويا يناقش المشكلات الاجتماعية التي تتعلق بالأسرة لتقديم الحلول اللازمة لها، وبيان الأساليب التربوية التي أقرها الإسلام للحفاظ على وحدة المجتمع، والاستفادة من طاقات الشباب المعطلة وتوجيه تلك الطاقات للاستفادة بها قدر الإمكان في تنمية الوطن والارتقاء بمستويات الأداء فى مختلف المجالات.

أضاف الأمين العام أن برنامج القوافل يناقش أيضا مجموعة من الموضوعات المهمة التي تدعم الانتماء الوطني لدى الناس، وتحقق الأمن المجتمعي وتستعيد منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع ليعيش الناس فى سلام داخلى وخارجى قائم على التعاون وحسن الجوار ونبذ الحقد والعنف واستلهام روح الحوار الإيجابى فى كل المواقف والمناقشات الحيوية.