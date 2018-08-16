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الخميس، 16 أغسطس 2018 01:51 م
خالد صلاح
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الأورمان توزع 150 طن لحوم فى بنى سويف بالتعاون مع الطب البيطرى

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:36 م
الأورمان توزع 150 طن لحوم فى بنى سويف بالتعاون مع الطب البيطرى توزيع اللحوم بقرى ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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اعلنت جمعية الأورمان عن توزيع 150 ألف كيلو لحوم أضاحى مستوردة منها "40 عجل بلدى" على الأسر الأكثر احتياجا فى قرى ونجوع محافظة بنى سويف،  بالتعاون مع مديريتى الطب البيطرى والتضامن الاجتماعى.

 

وأكد أحمد مؤمن المستشار الإعلامى للجمعية على اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم فى شروط الأضحية، وسوف يتم الذبح والتشفية والتعبئة فى المجازر التابعة لمديرية الطب البيطرى ببنى سويف، وتحت إشراف الأطباء البيطريين فى هذه المجازر.

 

وأوضح مؤمن أنه بالنسبة للحوم المستوردة من دولة البرازيل التى توزع خلال العام يتم ذبحها بعد صلاة عيد الاضحى إلى عصر رابع أيام التشريق بتوقيت البرازيل بحضور لجنة من الطب البيطرى وعدد من علماء الشريعة الإسلامية أعضاء المركز الاإسلامى بالبرازيل وقيادات جمعية الأورمان.

 

وأضاف مؤمن أن الجمعية وعن طريق فرعها بالمحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة،  سوف توزع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا فى مراكز (بنى سويف – ناصر – الفشن – ببا - أهناسيا – الواسطى – سمسطا).

 

 
توزيع اللحوم
توزيع اللحوم ببنى سويف

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم بقرى ببنى سويف

 


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