اقالة " سحر هليل " من مستشفي فاقوس بعد شهرين من تولي منصبها

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إقالة الدكتورة سحر هليل مديرة مستشفي فاقوس المركزي من منصبها لضعف مستوى الإشراف على العمل، وتكليف مدير إدارة المستشفيات بالمديرية الدكتور إياد محمد عبد المنعم درويش مديراً للمستشفي ونائباً له الدكتور أحمد سعد أمين بإدارة المستشفيات لإدارة المستشفي لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية.