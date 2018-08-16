اقالة " سحر هليل " من مستشفي فاقوس بعد شهرين من تولي منصبها

قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إقالة الدكتورة سحر هليل مديرة مستشفي فاقوس المركزي من منصبها لضعف مستوى الإشراف على العمل، وتكليف مدير إدارة المستشفيات بالمديرية الدكتور إياد محمد عبد المنعم درويش مديراً للمستشفي ونائباً له الدكتور أحمد سعد أمين بإدارة المستشفيات لإدارة المستشفي لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية.
كانت تولت الدكتورة سحر هليل منصبها قبل شهرين، بقرار من اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ضمن عدد من مديري المستشفيات.
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