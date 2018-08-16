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اضبط مخالفة.. عامو كهرباء متهالك يهدد حياة أهالى قرية أبو رمضان بصان الحجر

الخميس، 16 أغسطس 2018 07:00 ص
اضبط مخالفة.. عامو كهرباء متهالك يهدد حياة أهالى قرية أبو رمضان بصان الحجر عمود الإنارة المتهالك
الشرقية - فتحية الديب
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أعرب عدد كبير من أبناء قرية أبو رمضان والصلاحات بصان الحجر بمحافظة الشرقية، اليوم، عن استيائهم الشديد، من عامود كهرباء متهالك يهدد حياتهم.

وقال "محمد صبرى نجم" محامى، ومن أبناء القرية، إن أغلب أعمدة الإنارة بالقرية متهالكة تماما، ومنذ فترة طويلة لم تخضع لأى عمليات صيانة، ويوجد بالقرية عامود متهالك تماما، وسبق وتسبب فى إصابة عدد من الأطفال فى فصل الشتاء الماضى بصعقات كهربائية نظرا لخطورته.

وسبق وتقدمت بشكوى أكثر من مرة إلى إدارة كهرباء صان الحجر، ولكن دون جدوى، ولم يتم استبدال العامود الذى يشكل خطورة على حياتنا.

وناشد أهالى قرية أبو رمضان، القائمين على قطاع الكهرباء بإدارة صان الحجر، بالاستجابة لشكواهم وسرعة استبدال عامود الكهرباء حرصا على حياتهم.

 

عمود إنارة متهالك بقرية أبو رمضان بالشرقية (1)
عمود إنارة متهالك بقرية أبو رمضان بالشرقية

 

عمود إنارة متهالك بقرية أبو رمضان بالشرقية (1)
عمود إنارة متهالك بقرية أبو رمضان بالشرقية 

 

عمود إنارة متهالك بقرية أبو رمضان بالشرقية (2)
عمود إنارة متهالك بقرية أبو رمضان بالشرقية

 

عمود إنارة متهالك بقرية أبو رمضان بالشرقية (3)
عمود إنارة متهالك بقرية أبو رمضان بالشرقية 
 
عمود إنارة متهالك بقرية أبو رمضان بالشرقية (3)
عمود إنارة متهالك بقرية أبو رمضان بالشرقية

 

عمود إنارة متهالك بقرية أبو رمضان بالشرقية (4)
عمود إنارة متهالك بقرية أبو رمضان بالشرقية

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