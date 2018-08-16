اضبط مخالفة.. المخلفات وردم المبانى تحاصر الطرق الرئيسية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى قرى الوحدة المحلية بجزى وزاوية رزين بمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب انتشار ردم المبانى والمخلفات على الطرق الرئيسى سارى شما، الأمر الذى يتسبب فى حدوث حوادث يومية.

ويقول إسلام دراز طالب بكلية الهندسة، ما يحدث من تواجد وانتشار ردم المبانى ما هو إلا إهمال للمسئولين فى مديرية الطرق وعجزهم عن أداء مهام عملهم، وهو تحرير محاضر المخالفين حتى يكون عبره لغيرهم.

وتابع دراز تقدمنا بالعديد من الشكوى للمسئولين ولكن دون جدوى منهم نهائيا، مؤكد إلى أن انتشار ردم المبانى والمخلفات على الطرق الرئيسية يتسبب فى حدوث حوادث يومية، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة نظرا لقيام الأهالى بإلقاء القمامة عليها.

وطالب الأهالى الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة والقائم بأعمال المحافظ بسرعة التدخل وحل المشكلة ومحاسبة المقصرين حتى يكون عبره لغيرهم.



مخلفات ردم المبانى على طرق المنوفية (1)



مخلفات ردم المبانى على طرق المنوفية



مخلفات ردم المبانى على طرق المنوفية



مخلفات ردم المبانى على طرق المنوفية