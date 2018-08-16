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الخميس، 16 أغسطس 2018 06:00 م
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ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك لـ3.5 تريليون جنيه بنهاية مايو 2018

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:50 م
ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك لـ3.5 تريليون جنيه بنهاية مايو 2018 طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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شهدت ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، فى نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ 3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر أبريل 2018، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر اليوم الخميس.
 
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
 
 

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