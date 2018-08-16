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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بطريق برج العرب بالإسكندرية

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:17 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بطريق برج العرب بالإسكندرية حادث تصادم - صورة أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شهد طريق برج العرب بالإسكندرية، حادث تصادم سيارة ملاكى أسفرت عن إصابة ربة منزل والتى كانت تقود السيارة وإصابة 7 آخرين من مستقلى السيارة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.
 
تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصاب بالطريق الساحلى منطقة الكيلو 35 - تجاه مطروح.
 
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة "م ا ز" 45 سنة ربة بالطريق اختلت عجلة القيادة بيدها واصطدامها بالحاجز الخرسانى يمين الطريق.
 
وأسفر الحادث عن إصابة قائدة السيارة و7 من مستقليها "جميعهم من أُسرة واحدة" باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى مبرة العصافرة غرب  للعلاج "حالتهم مُستقره"، وحدثت تلفيات بالسيارة وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر  المحضر جنح قسم شرطة برج العرب وجارى العرض على النيابة.
 

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