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إصابة شخصين بمشاجرة بالأسلحة النارية فى بهتيم

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:00 م
إصابة شخصين بمشاجرة بالأسلحة النارية فى بهتيم اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية-نيفين طه
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أصيب شخصان بمشاجرة بالأسلحة النارية لقيام عاطل بفرض أتاوات عليهما بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، وتم ضبط سلاح النارى المستخدم فى الواقعه وتولت النيابة التحقيق.

 

 تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث شرطة ثان شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابان بناحية بهتيم بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين كلٍ من:

طـرف أول"عاصم.ر40سنه، جزار، مصاباً برش خرطوش بالقدمين .. وتم نقله للمستشفى، وشقيقه محمود. ر 28 سنة جزار.

 

وطـرف ثان: "حماده. م "28 سنة عاطل، سبق إتهامه فى 4 قضايا "مخدرات، ضرب" آخرهم قضية "ضرب".. وجميعهم مقيمون بشبرا الخيمة، وذلك بسبب قيام الطرف الثانى بمحاولة فرض إتاوة على الطرف الأول فحدثت مشادة بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأول بإحضار سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش من داخل المحل وحال تصويبها تجاهه وإطلاق عيار نارى أحدثت إصابته المشار إليها.

 

حيث تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن بندقية خرطوش وطلقتين لذات العيار وفارغ طلقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


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