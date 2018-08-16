إزالة 240 حالة إشغال فوري واعدام 132 كيلو لحوم منتهية الصلاحية فى أسوان

أسوان ندى سليم

نفذت اللجنة الفرعية لضبط الأسواق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة بنطاق حى غرب وحى جنوب والمناطق السكنية الواقعة على طريق السادات ، بالإضافة إلى شارع كسر الحجر وسويقات الصالة المغطاه، وأسفرت عن إزالة 240 حالة إشغال فورى مع تحرير 51 محضر ومخالفة إشغال طريق وشهادة صحية وبيئة ونظافة ومزاولة نشاط بدون ترخيص.

وأوضح محمود عليان رئيس مركز ومدينة أسوان،فى تصريحات صحفية ، بأن الحملات الدورية علي المحلات والمطاعم، اسفرت عن ضبط وإعدام 132 كجم لحوم وكبده ودواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبى هذه المخالفات بواسطة مديرية التموين ومباحث التموين .