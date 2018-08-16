إختفاء طالب ثانوى بدار السلام سوهاج فى ظروف غامضة

كتب أدهم السمان

تلقى مدير أمن سوهاج اللواء، بلاغا من مركز شرطة دار السلام يحمل رقم 3632 إداري دار السلام يفيد بغياب الطالب عمرو جمال على أحمد منذ يوم السبت الماضى.

وفى التفاصيل ، تغيب الطالب عمرو وشهرته زياد بداية الأسبوع الجاري وسط ظروف غامضة ، بعد خروجه من منزل الاسرة في دار السلام لشراء بعض متطلبات المنزل ، خاصة فى ظل عدم تواجد والده جمال على والذي كان يتواجد فى لجنة إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا.

ومن ناحيته طالب والد الطفل المتغيب الجهات الأمنية، بالبحث عن نجله المفقود ، مشيرا إلى أن ابنه من الطلاب المتفوقين فى دراسته، ولا يتهم أحدا فى إختفاءه.

وقال أن أهالي القرية لا ينامون بحثا عن نجله ، بجانب سفر بعض شباب البلدة للبحث عنه فى المراكز والمحافظات المجاورة.