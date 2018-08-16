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الخميس، 16 أغسطس 2018 02:30 ص
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إختفاء طالب ثانوى بدار السلام سوهاج فى ظروف غامضة

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:24 ص
إختفاء طالب ثانوى بدار السلام سوهاج فى ظروف غامضة الطالب عمرو جمال
كتب أدهم السمان
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تلقى مدير أمن سوهاج اللواء، بلاغا من مركز شرطة دار السلام يحمل رقم 3632 إداري دار السلام يفيد بغياب الطالب عمرو جمال على أحمد منذ يوم السبت الماضى.
 
وفى التفاصيل ، تغيب الطالب عمرو وشهرته زياد بداية الأسبوع الجاري وسط ظروف غامضة ، بعد خروجه من منزل الاسرة في دار السلام لشراء بعض متطلبات المنزل ، خاصة فى ظل عدم تواجد والده جمال على والذي كان يتواجد فى لجنة إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا.
 
ومن ناحيته طالب والد الطفل المتغيب الجهات الأمنية، بالبحث عن نجله المفقود ، مشيرا إلى أن ابنه من الطلاب المتفوقين فى دراسته، ولا يتهم أحدا فى إختفاءه.
 
وقال أن أهالي القرية لا ينامون بحثا عن نجله ، بجانب سفر بعض شباب البلدة للبحث عنه فى المراكز والمحافظات المجاورة.
 
الطالب عمرو جمال
الطالب عمرو جمال

 


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غياب طفل

مديرية أمن سوهاج

مركز دار السلام

وزير الداخلية

محافظة سوهاج




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