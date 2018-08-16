إحالة متهم للمحاكمة الجنائية في قضية الانضمام لجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجي

أحالت نيابة منطقة رمل ثانى المتهم محمد عبد النبي للمحاكمة الجنائية في اتهامه بالانضمام لجماعة مخالفة للقانون وإثارة الشغب واستعراض القوة والبلطجة، وحددت 5 سبتمبر لأولي جلسات محاكمته بالقصية.

ووجهت النيابة للمتهم فى القضية رقم 3655 لسنة 2018 إدارى رمل ثانى ، عدة اتهامات أبرزها الإنضمام لجماعة بالمخالفة للقانون ، ولترويج أفكار الجماعة، وحيازة مطبوعات ، وتنظيم مظاهرة ، والدعوة للتظاهر وإستعراض القوة والبلطجة، وقطع الطريق والتجمهر.

وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.