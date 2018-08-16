أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 16 - 8 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 16-8-2018.

إيقاف 6 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية للصناعات الهندسية، الألومنيوم العربية، الكابلات الكهربائية المصرية، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، برايم القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 858.027 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 176 مليون ورقة مالية بقيمة 472 مليون جنيه عبر تنفيذ 16.5 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.45% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.13%، والعرب على 6.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.45%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 8.8 مليون جنيه، 54.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 33.7 مليون جنيه، 728 ألف جنيه، 29 مليون جنيه، 313 ألف جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 15295 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 14931 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% عند مستوى 740 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1899 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 65 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.99 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.61%

- الاستثمار العقارى العربى - اليكو بسعر إغلاق 0.70 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.06%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 22.35 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.37%

- مصرف أبو ظبى الإسلامى بسعر إغلاق 17.40 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.25%

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 2.46 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.80%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 5.24 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما-1 بسعر إغلاق 0.15 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.25%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 22.89 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.23%

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.50 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.11%

- المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب بسعر إغلاق 7.77 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.07%