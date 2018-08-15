6 مجازر لذبح الأضاحى وتكثيف الحملات على الأسواق بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال الدكتور محمد فاروق وكيل وزارة الطب البيطرى بجنوب سيناء: إنه تم تخصص 6 مجازر لذبح الأضاحى لعيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة وهم مجزر راس سدر ومجزر أبورديس ومجزر مدينة طور سيناء ومجزر مدينة شرم الشيخ ومجزر مدينة دهب ومجزر مدينة نوبيع كما يوجد نقط ذبح بمدينة سانت كاترين، وأنه يتم الذبح داخل المجازر الحكومية خلال العيد بالمجان للأهالى.

وأشار وكيل الوزارة الطب البيطرى أنه تم إلغاء جميع الإجازات للأطباء وتعزيز المجاز بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة.

وأضاف أنه تم تكثيف الحملات بتنسيق مع مديرية التموين والصحة على المحلات والسوبر ماركت والثلاجات المخصصة لبيع للحوم وأماكن عرض المنتجات الغذائية وبيع الاضاحى للكشف البيطرى والتأكد من سلامتها.