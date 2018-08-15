video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

4 سيارات إطفاء للسيطره على حريق بجمعية المرأة المعيله بشبرا الخيمة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:42 ص
4 سيارات إطفاء للسيطره على حريق بجمعية المرأة المعيله بشبرا الخيمة حريق
كتب نيفين طه
إضافة تعليق
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريق نشب بجمعية المرأه المعيلة (حياتي) المتواجدة بامتداد الشارع الجديد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
تلقت اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطار بنشوب حريق بجمعية المراةالمعيله (حياتي) المتواجده بامتداد الشارع الجديد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعلى الفور دفعت قوات  الحماية المدنية  بـ 4 سيارات إطفاء، وسياره إسعاف، وتم السيطرة على حريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة دون خسائر في الأرواح، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس عامل وابنه بتهمة قتل جارهما بسبب القمامة فى قليوب

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة