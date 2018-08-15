4 سيارات إطفاء للسيطره على حريق بجمعية المرأة المعيله بشبرا الخيمة

كتب نيفين طه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريق نشب بجمعية المرأه المعيلة (حياتي) المتواجدة بامتداد الشارع الجديد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقت اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطار بنشوب حريق بجمعية المراةالمعيله (حياتي) المتواجده بامتداد الشارع الجديد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء، وسياره إسعاف، وتم السيطرة على حريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة دون خسائر في الأرواح، وتولت النيابة التحقيق.