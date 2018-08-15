video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"وكيل تعليم دمياط "يجتمع بمديرى الإدارات استعدادا لبداية العام الدراسى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:45 م
"وكيل تعليم دمياط "يجتمع بمديرى الإدارات استعدادا لبداية العام الدراسى جانب من اللقاء
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق
عقد السيد  سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا بمديري عموم المديرية والإدارات العشر التعليمية، بحضور الدكتور خالد خلف وكيل المديرية، وذلك من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2019/2018 ووضع خطط واستراتيجيات العمل للمرحلة القادمة، وتمهيداً لاستقبال الطلاب في جميع المدارس.

وتحدث "سويلم" عن مدي جاهزية المدارس من موقف الكتب الدراسية، مؤكداً ضرورة التوزيع العادل للكتب على جميع الإدارات، مع عدم ربط تسليم الكتب للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، على أن يتسلم كل طالب الكتب في الأسبوع الأول من الدراسة.

وأكد سويلم ضرورة حل جميع المشكلات التي ترد إلى الإدارة التعليمية، وأن كل مدير إدارة هو بمثابة وكيل وزارة في إدارته، وعليه أن يقوم ببحث وحل كل المشكلات التي تواجه إدارته بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بإدارته.

كما بحث سويلم موقف الصيانة البسيطة في بعض المدارس وحصر العجز والزيادة في المعلمين داخل الإدارات.

وأشار "سويلم" إلى ثلاث عناصر رئيسية هي في مجملها تسعى للوصول إلى الارتقاء بمستوى التعليم، وهي المتابعة والرقابة والتدريب، فإذا أحسنا التدريب والرقابة والمتابعة، كان لدينا طالب علم متميز وعلى خلق، ومعلم متميز خبير ملتزم، وإدارة مدرسة جيدة، وهو ما نبغي جميعا الوصول إليه في العملية التعليمية.

واختتم سويلم الاجتماع بالتأكيد على نقطتين، الأولى وهي ضرورة الاجتماع مع مديري المدارس بمختلف النوعيات والمستويات والموجهين الأوائل والموجهين للإحاطة بجميع متطلبات العملية التعليمية قبل بداية العام الدراسي، والثانية، وهي القيام بحملة النظافة والتجميل التي أطلقها إسماعيل طه محافظ دمياط ومشروع "نظف مدرستك" من الداخل والخارج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ورؤساء المراكز والمدن ومؤسسات المجتمع المدني.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تعليم دمياط": المحافظة الأقل فى مصروفات المدارس الخاصة فى الجمهورية

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

التربيه والتعليم

العام الدراسى الجديد




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة