"وكيل تعليم دمياط "يجتمع بمديرى الإدارات استعدادا لبداية العام الدراسى

دمياط عبده عبد البارى

عقد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا بمديري عموم المديرية والإدارات العشر التعليمية، بحضور الدكتور خالد خلف وكيل المديرية، وذلك من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2019/2018 ووضع خطط واستراتيجيات العمل للمرحلة القادمة، وتمهيداً لاستقبال الطلاب في جميع المدارس.

وتحدث "سويلم" عن مدي جاهزية المدارس من موقف الكتب الدراسية، مؤكداً ضرورة التوزيع العادل للكتب على جميع الإدارات، مع عدم ربط تسليم الكتب للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، على أن يتسلم كل طالب الكتب في الأسبوع الأول من الدراسة.



وأكد سويلم ضرورة حل جميع المشكلات التي ترد إلى الإدارة التعليمية، وأن كل مدير إدارة هو بمثابة وكيل وزارة في إدارته، وعليه أن يقوم ببحث وحل كل المشكلات التي تواجه إدارته بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بإدارته.



كما بحث سويلم موقف الصيانة البسيطة في بعض المدارس وحصر العجز والزيادة في المعلمين داخل الإدارات.



وأشار "سويلم" إلى ثلاث عناصر رئيسية هي في مجملها تسعى للوصول إلى الارتقاء بمستوى التعليم، وهي المتابعة والرقابة والتدريب، فإذا أحسنا التدريب والرقابة والمتابعة، كان لدينا طالب علم متميز وعلى خلق، ومعلم متميز خبير ملتزم، وإدارة مدرسة جيدة، وهو ما نبغي جميعا الوصول إليه في العملية التعليمية.

واختتم سويلم الاجتماع بالتأكيد على نقطتين، الأولى وهي ضرورة الاجتماع مع مديري المدارس بمختلف النوعيات والمستويات والموجهين الأوائل والموجهين للإحاطة بجميع متطلبات العملية التعليمية قبل بداية العام الدراسي، والثانية، وهي القيام بحملة النظافة والتجميل التي أطلقها إسماعيل طه محافظ دمياط ومشروع "نظف مدرستك" من الداخل والخارج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ورؤساء المراكز والمدن ومؤسسات المجتمع المدني.