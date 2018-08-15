"وكيل تعليم دمياط "يجتمع بمديرى الإدارات استعدادا لبداية العام الدراسى

وتحدث "سويلم" عن مدي جاهزية المدارس من موقف الكتب الدراسية، مؤكداً ضرورة التوزيع العادل للكتب على جميع الإدارات، مع عدم ربط تسليم الكتب للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، على أن يتسلم كل طالب الكتب في الأسبوع الأول من الدراسة.
وأكد سويلم ضرورة حل جميع المشكلات التي ترد إلى الإدارة التعليمية، وأن كل مدير إدارة هو بمثابة وكيل وزارة في إدارته، وعليه أن يقوم ببحث وحل كل المشكلات التي تواجه إدارته بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بإدارته.
كما بحث سويلم موقف الصيانة البسيطة في بعض المدارس وحصر العجز والزيادة في المعلمين داخل الإدارات.
وأشار "سويلم" إلى ثلاث عناصر رئيسية هي في مجملها تسعى للوصول إلى الارتقاء بمستوى التعليم، وهي المتابعة والرقابة والتدريب، فإذا أحسنا التدريب والرقابة والمتابعة، كان لدينا طالب علم متميز وعلى خلق، ومعلم متميز خبير ملتزم، وإدارة مدرسة جيدة، وهو ما نبغي جميعا الوصول إليه في العملية التعليمية.
"وكيل تعليم دمياط "يجتمع بمديرى الإدارات استعدادا لبداية العام الدراسىالأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:45 م
وتحدث "سويلم" عن مدي جاهزية المدارس من موقف الكتب الدراسية، مؤكداً ضرورة التوزيع العادل للكتب على جميع الإدارات، مع عدم ربط تسليم الكتب للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، على أن يتسلم كل طالب الكتب في الأسبوع الأول من الدراسة.
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