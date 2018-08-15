وفد دبلوماسى فيتنامى يتفقد منطقة شرق بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

استقبل اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وفد دبلوماسي من سفاره ڤيتنام، في إطار الإستعداد لزيارة وزير التخطيط والإستثمار، وذلك في إطار بحث فرص التعاون وإقامة شراكات في مشروعات التنمية والاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية.

وفي بداية اللقاء، رحب اللواء عبد القادر درويش بالوفد، مشيراً إلي أن مصر تتطلع لزياده الاستثمار بينها وبين دولة ڤيتنام، حيث قدم عرضاً تقديمياً عن المنطقة الاقتصادية وفرص الاستثمار بها، والمزايا والحوافز التي تتمتع بها، وحجم الإنجازات التى تمت حتى الأن، مؤكدا أن منطقة شرق بورسعيد على الأخص من أهم المناطق الاستثمارية الواعدة في مصر، موضحاً موقع مصر المتميز وعبقرية المكان الذى يتمتع به محور التنمية.

بعد ذلك، رافق الوفد اللواء أبو المجد هارون مساعد رئيس الهيئة للمناطق الصناعية فى جولة تفقدية، بدأت بزيارة الترسانه البحرية لقناة السويس، ثم توجه الوفد إلي موقع إنشاء الرصيف البحرى الجديد بالميناء الجديد بشرق بورسعيد، والذى يبلغ طوله 5 كيلو متر وبلغ معدل تنفيذه إلي الأن 96%، ويقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، ثم قاموا بزيارة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتى تم تحسين ما يقرب من 12 مليون متر مربع من التربة بها، والتى ينتهى العمل بها كلياً بنهاية 2019، ثم توجه الوفد إلي زيارة أنفاق قناة السويس والمتوقع إفتتاحها في أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة هى نتاج الجولة الترويجية التى قام بها كلاً من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناه السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناه السويس، لدولة ڤيتنام في أغسطس 2017، لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، في إطار الإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر من نفس العام، والتى تعد أول زيارة رسمية لرئيس مصرى لدولة ڤيتنام، وتم خلالها الإتفاق علي توقيع مذكرتى تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار و البورصة، وإقامة منتدى أعمال مصرى ڤيتنامى، وتوقيع 3 مذكرات تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة النقل الڤيتنامية للتعاون في مجال الموانئ.