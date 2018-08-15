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وزير خارجية الإمارات: تكلفة السيادة المنقوصة باهظة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:54 م
وزير خارجية الإمارات: تكلفة السيادة المنقوصة باهظة أنور قرقاش
كتب هيثم سلامة
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تتوالى ردود الأفعال على قرار دعم أمير قطر تميم بن حمد للرئيس التركى أردوغان بـ 15 مليار دولار فى إطار التبعية القطرية لتركيا وتنفيذها لأوامر رئيس تركيا بشكل فورى، وفى هذا الإطار أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، أن تكلفة السياسة المنقوصة باهظة، والسيدة الطبيعية لا تشترى بالمال.

وقال أنور قرقاش: "على ما يبدو فإن تكلفة السيادة المنقوصة باهظة وأما السيادة الطبيعية التي لا تشترى بالمال فهى وليد صدقك ومصداقيتك مع محيطك".

أنور قرقاش

 

وفى محاولة إنقاذ أمير قطر لحليفه أردوغان من أزمته الاقتصادية الخاصة بانهيار العملة التركية "الليرة" أمام الدولار، قرر أمير الإرهاب دعم الاقتصاد التركى بـ15 مليار دولار من أموال الشعب القطرى فى الأسواق التركية، وأبلغ مصدر حكومى رويترز اليوم الأربعاء، أن الاستثمار القطرى البالغ 15 مليار دولار فى تركيا سيجرى تمريره إلى الأسواق المالية والبنوك، وتم الإعلان عن هذا الاستثمار عقب اجتماع بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى والرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى أنقرة.


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