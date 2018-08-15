وزير الدفاع الأمريكى يتعهد بتعزيز التعاون العسكرى مع الأرجنتين

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تعهد وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، بعلاقات أكثر قربًا مع الأرجنتين فى مجال الدفاع.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الإخبارية الأمريكية عن ماتيس قوله - خلال لقائه، اليوم الأربعاء، نظيره الأرجنتينى أوسكار أجواد فى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس - إنه من الممكن تعزيز الشراكة العسكرية بين البلدين.

ولم يوقع الوزيران أى اتفاقيات خلال الزيارة لكن اتفقا على تعزيز الشراكة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعد زيارة ماتيس هى الأولى لوزير دفاع أمريكى إلى الأرجنتين منذ عام 2005، ومن المقرر أن يزور ماتيس تشيلى وكولومبيا خلال الأسبوع الجارى.