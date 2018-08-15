video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الأمريكى يتعهد بتعزيز التعاون العسكرى مع الأرجنتين

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:02 م
وزير الدفاع الأمريكى يتعهد بتعزيز التعاون العسكرى مع الأرجنتين جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى
أ ش أ
إضافة تعليق

تعهد وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، بعلاقات أكثر قربًا مع الأرجنتين فى مجال الدفاع.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الإخبارية الأمريكية عن ماتيس قوله - خلال لقائه، اليوم الأربعاء، نظيره الأرجنتينى أوسكار أجواد فى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس - إنه من الممكن تعزيز الشراكة العسكرية بين البلدين.

ولم يوقع الوزيران أى اتفاقيات خلال الزيارة لكن اتفقا على تعزيز الشراكة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعد زيارة ماتيس هى الأولى لوزير دفاع أمريكى إلى الأرجنتين منذ عام 2005، ومن المقرر أن يزور ماتيس تشيلى وكولومبيا خلال الأسبوع الجارى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.."ماتيس" يزور النصب التذكارى لضحايا الحرب العالمية الثانية بالبرازيل

ماتيس: أمريكا جاهزة للتصدى لأى اختراق إلكترونى للانتخابات

صور.. ماتيس يتعهد الإبقاء على موقف دفاعى قوى رغم وقف المناورات مع سول

جيمس ماتيس

أمريكا

أخبار العالم اليوم

الأرجنتين




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة