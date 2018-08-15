وزير التعليم العالى يعلن تقديم الجامعات الخاصة لمنح دراسية لطلاب مدارس STEM

كتب وائل ربيعى

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور د.صديق عبد السلام أمين عام المجلس، وأعضـــاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع أكد د. عبد الغفار أنه فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للجامعات خلال المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة بإعداد خطة لعودة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالجامعات المصرية، وبناء الإنسان داخل الجامعات، وجه بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية من خلال زيادة الندوات الثقافية وورش العمل بالجامعات الخاصة والأهلية وخاصة ما يتعلق بالمواطنة والمشروعات القومية بهدف توعية الطلاب ومواجهة الشائعات.

وفى إطار التكليف الرئاسى بالاهتمام بالمشاركة المجتمعية للجامعات، وجه الوزير بضرورة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية فى البيئة المحيطة بها، وخاصة المشروعات التنموية ومنها محو الأمية والتوعية الصحية، بحيث تقوم كل جامعة بتحديد أنشطة مجتمعية واضحة ووموثقة ضمن خطتها للعام الدراسى الجديد.

وطالب عبد الغفار بضرورة تعميم آلية التصحيح الإلكترونى على كافة الجامعات الخاصة والأهلية اعتبارا من العام الدراسى القادم، وكذلك تعميم تجربة الامتحانات الموحدة على كافة القطاعات.

كما شدد الوزير على ضرورة أن يكون بكل جامعة مركز لريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، وذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسى بتعميم مبدأ ريادة الأعمال داخل الجامعات المصرية.

وفيما يتعلق بالتكليف الرئاسى الخاص بإجراء مسابقة لأفضل جامعة مصرية، أكد عبد الغفار أهمية إجراء الجامعات الخاصة مسابقة لأفضل جامعة فيها بينهم قبل بدء العام الدراسى الجديد، بحيث تكون هناك أفكار إبداعية وإجراءات تتخذها الجامعات يشعر بها الطالب عند بدء الدراسة.

وأكد أهمية تفعيل دور لجنة التصنيفات الدولية بالجامعات الخاصة والأهلية للنهوض بتصينفها على المستوى العالمى، موجهاً التهنئة لجامعة القاهرة التى حافظت على ترتيبها فى ترتيب شنغهاى من أفضل 400-500 جامعة على العالم، كما وجه التهنئة لجامعات المنصورة وعين شمس والإسكندرية على ورودها ضمن أفضل الجامعات المصنفة دولياً.

ووافق المجلس على أن تخصص كل جامعة خاصة وأهلية عدد يتراوح ما بين من 5- 10 منح مجانية لطلاب مدارس STEM ويتم التقدم لهذه المنح عن طريق أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة بكلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية، وقبول 100 طالب اعتبارا من العام الدراسى 2018/2019.

ووافق المجلس على قبول 300 طالباً سنوياً بكلية العلاج الطبيعى بجامعة دراية اعتباراً من العام الجامعى 2018/2019، وكذلك الموافقة على زيادة الأعداد المقرر قبولها بكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة 6 أكتوبر إلى 250 طالباً سنوياً اعتبارا من العام الدراسى 2018/2019.

وافق المجلس على زيادة الأعداد المقبولة بكلية التمريض (الرعاية التنفسية) بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتصبح 250 طالباً لهذا العام فقط.

ووافق المجلس أيضاً على إقرار قيام الطلاب الحاصلين على الثانوية الأمريكية بإرسال نسخة إلكترونية من نتائج اختبارات (SAT1&SAT2) على كود 7437 الخاص بكلية الهندسة جامعة القاهرة أسوة بما يتم العمل به فى تنسيق القبول بالجامعات الحكومية.

قرر المجلس الموافقة على بدء الدراسة ببرنامجى دبلوم الدراسات العليا فى التسويق والماجستير المهنى فى إدارة الأعمال بكلية العلوم المالية والإدارية بجامعة فاروس اعتبارا من العام الجامعى 2018/2019، على أن يتم قبول عدد (35) طالباً بكل برنامج.

وأحيط المجلس علماً أيضاً بما يلى:

- قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2018 بإنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهلية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 322 لسنة 2018 بتعديل مسمى كلية التمريض إلى كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2018 بتعديل مسمى كليات الإعلام والصيدلة والهندسة بجامعة سيناء.

كما وافق المجلس على مذكرات التفاهم الموقعة بين جامعة بدر وجامعات شيناندوة- فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويوه شيو للغات الأجنبية بمقاطعة تشانج بالصين، وكوينج بوك القومية- كوريا.

وأقر مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية وجامعة بوليتكنيك فالنسيا بأسبانيا، والجامعة البريطانية فى مصر وجامعة بكين للغات والثقافة بالصين، والجامعة المصرية الروسية وجامعة إيجفسك الفنية الحكومية بروسيا، وجامعة الأهرام الكندية وجامعتى أوشن كاونتى وكيين بنيو جيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووافق المجلس أيضاً على اتفاقيتى التعاون الأكاديمى بين الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى وجامعتى الإسكندرية، والمنوفية.

كما أحيط المجلس علماً بخطاب رئيس الجامعة المصرية الصينية بشأن موافقة مجلس الجامعة على إنشاء مركز الاستشارات والتدريب واللغات وبحوث التنمية والخدمة المجتمعية، ومركز ضمان الجودة والاعتماد، ومركز البحوث المبتكرة وريادة الأعمال.