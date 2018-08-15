والد شهيد سيناء من السعودية: دعوت لمصر ربنا ينصرها على أعدائها

بصوت جهور لم يتوقف عن التلبية "لبيك اللهم لبيك" مرتدياً ملابس الإحرام البيضاء بجواره سيدة تشاركه التلبية، حيث حضرت أسرة شهيد سيناء للأراضى المقدسة تدعو له بالرحمة والمغفرة وتطلب القصاص ممن اغتالوه.

والد الشهيد النقيب تامر عبد الحافظ شهيد الأمن العام فى سيناء، تحدث لـ "اليوم السابع" عن كواليس حياته بدون ابنه بعدما اغتالته يد الخسة والندالة على أرض الفيروز.

قال الأب: "ابنى كان طول عمره راجل.. دا تربية ايدى.. وكنت واثق إنه هيموت راجل ويشرفنا"، مضيفا: كان ابنى يعمل على أرض الفيروز جنباً إلى جنب مع العيون الساهرة التى تحمى الوطن وتصون مقدراته.

وأردف الأب، تلقيت اتصال تليفونى فى أغسطس من العام الماضى من أحد زملاء ابنى قال لى: "لو ربنا اداك أمانة وحب يسردها تقول ايه؟"، فرديت عليه:"أقول إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع الأب، حرص وزارة الداخلية على تكريم اسم ابنى هون علينا الكثير وخفف الألم، فضلاً عن هذه الرحلة المقدسة التى تزيح عن قلوبنا الحزن والوجع.

واستطرد والد الشهيد، ابنى متزوج ولديه 4 أطفال أتمنى أن يكونوا مثل والدهم مثالاً للتضحية والتفانى، فقد شرفنا حياً وميتاً.

وعن رسالته للإرهابيين الذين اغتالوا ابنه قال والد الشهيد، أقول لهم: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، وأدعو من كل قلبى أن ينصر الله مصر على أعدائها ويساعد رجال الشرطة فى حفظ أمنها.