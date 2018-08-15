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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:54 م
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هبوط أرضى يسبب كسرا فى خط مياه رئيسى بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:48 م
هبوط أرضى يسبب كسرا فى خط مياه رئيسى بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية هبوط أرضى
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شهدت منطقة الإبراهيمية بالإسكندرية هبوط أرضى تسبب فى سقوط سيارة نقل بداخلها وكسر ماسورة مياه رئيسية وتم إبلاغ الجهات الأمنية والتنفيذية لاتخاذ اللازم.

 

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، من إدارة النجدة بوجود هبوط بأرضية شارع محمد فؤاد جلال المتفرع من شارع اللاجيتية منطقة الإبراهيمية.

 

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة "نقل - محملة بالاسمنت " ح ا م 39 سنة سائق مقيم منطقة حجر النواتيه - دائرة قسم ثان الرمل بالشارع المشار إليه.. حدث هبوط بأرضية الشارع بمساحته 2X 2متر مربع بعمق 70 سم تقريبا يمين الطريق مما أدى إلى ميل السيارة وسقوط جزء من حمولتها وأسفر ذلك عن كسر ماسورة مياه عمومية بالشارع محل البلاغ دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاوره أو حركة المرور.

 

وتم رفع السيارة بحمولتها بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى وسط ومرفق المياه وهيئة الصرف الصحى، تم وضع حواجز حديديه حول مكان الهبوط.

 

تم التحفظ على السيارة وقائدها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة باب شرقى وجارى العرض على النيابة.


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