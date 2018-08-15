نائب وزير التعليم يعلن مسابقة للاختيار أفضل مدرسة فنية على مستوى الجمهورية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التعليم الفنى، على أهمية التدريب العملى لطلاب التعليم الفنى لتنمية المهارات الأساسية للطلاب، مشيرًا إلى أنه من المقرر إجراء مسابقة لاختيار أفضل مدارس للتعليم الفنى على مستوى الجمهورية للارتقاء بمنظومة التعليم الفنى.

و أوضح مجاهد، أن الأنشطة التى يوليها مشروع تطوير القوى العاملة، يدخل ممارسات جديدة على التعليم الفنى يساهم وبشكل كبير فى تنمية وتعزيز المهارات ويخلق الابتكار والابداع، ليساعد فى تغيير الصورة المجتمعية عن التعليم الفنى، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بالتعليم الفنى،ليصل لجودة تقارن بالدول الأجنبية وهناك تكليفات محددة لإنشاء هيئة جديدة لاعتماد شهادات التعليم الفنى.

ذلك خلال مشاركته لأعمال الملتقى المجمع لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمحافظة الشرقية للإطلاع على مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات " مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "، اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، محمد فوزى نائب مدير المشروع وجوزيف غانم مدير المشروع ورمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

وأكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على أن التعليم الفنى يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة ويعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم،حيث يسعى بنوعياته المختلفة لإعداد قوى عاملة ماهرة لازمة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتصب مباشرة فى سوق العمل، مشيرًا إلى أن منظومة التعليم الفنى تهدف إلى تنمية القدرات الفنية لدى الدارسين فى مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات السياحية تماشيًا مع سياسة الدولة بالاهتمام بالتعليم الفنى وربطه بسوق العمل لتحقيق حياة أفضل للمتعلمين.

طالب سعيد بخروج الملتقى لتوصيات عمل محددة قابلة للتطبيق لتحقيق الاستفادة لأبنائنا الطلاب فى مدارس التعليم الفنى للالتحاق بسوق العمل كل حسب تخصصه للمساهمة فى نمو الاقتصاد المصرى وللحد من ظاهرة البطالة وتقديم فرد صالح للمجتمع.

بينما أكد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، على أن التعليم يمثل حجر زاوية لتقدم المجتمعات ونهضة الأمم مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى لتقديم خريج قادر على الالتحاق بسوق العمل.