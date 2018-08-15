نائب وزير التعليم يشهد عرض طلاب منيا القمح الصناعية لمشروع القوى العاملة

الشرقية – إيمان مهنى

شهد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عرض إنجازات مدرسة منيا القمح الثانوية الصناعية بنين، لتنفيذ مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات، ويشمل "مكون التوجيه والإرشاد المهني، مكون التدريب وتنمية المهارات، مكون السلامة والصحة المهنية، مكون التوظيف ومعلومات سوق العمل، مكون الابتكار وريادة الأعمال"، وهذه المكونات الخمس يتم تدريب الطلاب عليها لتحقيق الهدف من مشروع تطوير القوى العاملة، وهو الاستثمار الأمثل للقوى البشرية الطلابية لوضعها على طريق العمل، فالتعليم الفني يريد توظيف الخريج في المنشأة المناسبة لتخصصة .

جاء ذلك على هامش أعمال الملتقى المجمع لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمحافظة الشرقية مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات، بحضور الأستاذ محمد فوزي نائب مدير المشروع والأستاذ جوزيف غانم مدير المشروع والأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى عرض إنجازات مدرسة الزقازيق المعمارية الزخرفية بنين، وعرضاً لإنجازات مدرسة الزقازيق الفنية بنات ومناقشة مفتوحة عن القيادة – الإدارة – التعليم الفني وسوق العمل .