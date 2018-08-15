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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:15 ص
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نائب لبنانى يتهم الحكومة بتسليم مطار بيروت الدولى لحزب الله

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:04 ص
نائب لبنانى يتهم الحكومة بتسليم مطار بيروت الدولى لحزب الله مطار بيروت
دبى (أ ش أ)
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اتهم النائب اللبنانى نديم الجميل الحكومة بالتخلى عن مسئولياتها الأمنية فى مطار بيروت الدولى لصالح حزب الله.

ونقلت قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء، عن النائب الجميل قوله في تغريدة له على تويتر، إن حزب الله يتحكم فى حركة المسافرين والشحن فى مطار بيروت من دون أى حسيب"، واصفا الأمر بـ"المعيب".

وأشارت إلى أن الجميل أرفق اتهامه بوثيقة قال "إنها دليل جديد على تخلى الحكومة عن مسئولياتها الأمنية وتجييرها لحزب الله الذى يتحكم بحركة المسافرين والشحن من دون أى حسيب"

​وكانت وسائل إعلام أمريكية اتهمت حزب الله باستخدام مطار بيروت الدولى لتسهيل تهريب أسلحة ومخدرات ونقل مسلحين إلى دول تشهد صراعات ويتدخل فيها الحرس الثوري مثل سوريا.

 


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