ميكنة مراكز خدمة عملاء مياه سوهاج وتركيب أجهزة لتتبع السيارات

سوهاج – عمرو خلف

انتهت إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات بشركة مياه الشرب بسوهاج من إصدار برنامج لخزن الشركة والذى يهدف الى ميكنة جميع العمليات الخاصة بالخزينة واستخراج التقارير الخاصة بالخزينة ومراجعتها وتسهيل حساب المبالغ التي يتم ايداعها بالبنوك ، وذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع العمليات الادارية بهدف توفير الوقت والجهد وتنفيذ كافة المهام بدقة عالية.

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له ، وأضاف أنه تم ايضاً الانتهاء من برنامج مركز خدمة العملاء والذى يضم جميع الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء وكذلك استقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها وكذلك القيام بالعمليات الحسابية الخاصة بالمعاينات والمقايسات لتلافى الاخطاء البشرية وكذلك استخراج التقارير دون الحاجة الى الرجوع للملفات الورقية.

وأكد رئيس مياه سوهاج ، أنه تم تركيب 50 جهاز GPS بسيارات الشركة المختلفة وخاصة سيارات مياه الشرب وسيارات الكلور وسيارات الخدمات المتنقلة وذلك بهدف فرض الرقابة وضبط خطوط سير السيارات وتتبعها ومنع سرقتها.