مقتل قائد بحركة طالبان وخمسة من رفاقه فى إقليم ننجرهار

كابول /أ ش أ/

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأربعاء عن مقتل قائد بارز فى حركة طالبان وخمسة من رفاقه خلال عملية نفذتها هيئة الاستخبارات فى مقاطعة ننجرهار.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن بيان أصدرته الحكومة الإقليمية أن المسلحين لقوا مصرعهم فى منطقة غنى خيل ، بعد أن نصبوا كمينا لهم.

وأضاف البيان ، أن المسلحين كانوا يدبرون لتنفيذ هجمات على المجمع الإدارى لمنطقة غنى خيل ونقاط أمنية على الطريق السريع.

ووفقاً للحكومة الإقليمية، فقد كان المسلحون يحاولون الفرار من المنطقة عندما رصدتهم قوات الأمن واستهدفتهم ، حيث تم تدمير سيارة وبعض الأسلحة والذخائر.