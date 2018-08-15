الرئيسية أخبار عالمية مطار سخيبول بأمستردام يعلن توقف رحلات الوصول والمغادرة الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:51 م مطار - أرشيفية رويترز إضافة تعليق أعلن مطار سخيبول فى العاصمة الهولندية أمستردام توقف رحلات الوصول والمغادرة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الشرطة الهولندية تلقى القبض على رجل فى أمستردام بعد واقعة عند القنصلية التركية الجنائية الدولية تحدد مهلة لميانمار بشأن الاختصاص القضائى فى ترحيل الروهينجا هيثم فاروق يسترجع ذكريات أمستردام بصورة حديثة مع زلاتان وميدو مطار مطار سخيبول أمستردام رحلات الطيران أخبار العالم أخبار العالم الآن الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف "القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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