مصرع عاطل وربة منزل لتناولهما أقراص لحفظ القمح عن طريق الخطأ بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى عاطل وربة منزل مصرعهما بحالة تسمم نتيجة تناولهما أقراص لحفظ القمح عن طريق الخطأ، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة السادات، باستقبال مستشفى السادات العام "م ع ح" بدون عمل، مصابا بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ القمح ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى"قسم السموم" وتوفى عقب وصولة، وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقة مقاول معمارى، أفاد بتناول شقيقه قرص لحفظ القمح ولم يعلل سبب ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف القلب نتيجة تناول قرص لحفظ القمح، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كما استقبلت مستشفى شبين الكوم الجامعى "س م ع" ربة منزل مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ القمح، وبالانتقال والفحص وسؤالها أفادت بشعورها بحالة صداع فقامت بتناول قرص لحفظ القمح على سبيل الخطأ، ولم تتهم أحد ونفت الشبهة الجنائية، وبسؤال زوجها "أ ع م " جزار أقر بمضمون ما جاء بأقوال المصابة، فى وقت لاحق وردت إشارة المستشفى تفيد وفاة المذكورة متأثرة بإصابتها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.