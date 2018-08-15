مصرع طفلتين غرقا بمياه ترعة السعدية بالشرقية أثناء غسيل المواعين

الشرقية- فتحية الديب

لقيت طفلتان مصرعهما غرقا، بمياه ترعة السعدية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وبالعرض علي نيابة فاقوس صرحت بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بالدفن.

وتلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بغرق طفلتين بمياه ترعة السعدية، مركز فاقوس، وتبين من التحريات الأولية أن الطفلتين كانتا برفقة شقيقتهما أثناء غسيل المواعنين بمياه ترعة السعيدية، وتعرضتا للغرق، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية، وبسؤال أهالي الطفلتين أكدا أن الوفاة قضاء وقدر.