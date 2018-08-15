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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:28 ص
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مصرع طالب وعامل أثناء تطهيرهما بئر للصرف الصحى بالعسيرات سوهاج

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:20 ص
مصرع طالب وعامل أثناء تطهيرهما بئر للصرف الصحى بالعسيرات سوهاج اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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لقى عامل وطالب مصرعهما، بينما تم استخراج عاطل وطالب آخر على عقيد الحياة، عقب إصابتهم بحالة اختناق أثناء قيامهم بتطهير بئر للصرف الصحى بناحية قرية الأحايوة غرب دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوفاة شخصين، ونجاة آخرين أثناء قيامهم بالعمل داخل بئر للصرف الصحى.
 
وبالفحص تبين من التحريات، التى قادها العميد عبدالحميد حنفى عبدالحميد مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية الرائد أحمد المحرزى رئيس مباحث مركز العسيرات، بسقوط بعض الأشخاص ببئر صرف صحى بمنزل بناحية الأحايوه غرب دائرة المركز، وتبين أنه أثناء قيام كل من "أحمد عبد الحميد محمد مراد" 55 سنة، عامل، وابنه "فارس أحمد عبد الحميد محمد" 16 سنة طالب، و"محمود أحمد عبد الحليم حسين" 46 سنة حاصل علي معهد فنى صناعى شقيق مالك المنزل، و "محمود حسين عز الدين عبد الحليم" 15 سنة طالب، بتطهير بئر صرف صحى بمنزل ملك "عبد الحليم أحمد عبد الحليم حسن" 56 سنة مدرس أصيبوا بحالة اختناق، مما أدى لوفاة الأول والثانى، وتم استخراج الجثتين، ونقلهما لمستشفى المنشأة المركزى.
 
وبسؤال المصابين ومالك المنزل وزوجة المتوفى الأول "ديهان السيد قاعود قناوي" 39 سنة ربة منزل، قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1489 إدارى المركز لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.
 

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