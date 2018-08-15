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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:06 م
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مصرع شخص سقط عليه سور بقرية سنوفر بالفيوم

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:53 ص
مصرع شخص سقط عليه سور بقرية سنوفر بالفيوم جثة
الفيوم – رباب الجالي
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لقي شخص مصرعه إثر انهيار سور مبني من الطوب الأبيض أثناء جلوس المواطن بأرضه الزراعية المجاورة للسور، وتم نقل الجثة للمستشفي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بورود بلاغ من أهالي قرية سنوفر بمركز الفيوم بانهيار سور علي شخص ووفاته في الحال.

وبالانتقال والفحص تبين أن المواطن يدعي "منير س ي" 72 سنة فلاح ومقيم قرية سنوفر مركز الفيوم، وتوفي نتيجة انهيار سور مبني من الطوب الأبيض وسقوطه عليه أثناء جلوسه بأرضه الزراعية المجاورة للسور.

وبسؤال نجله "ياسر م ن" أكد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاة والده، وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر رقم 5184 لسنة 2018 إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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