مصرع سائقين وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى سائقان مصرعهما، وأصيب 3 آخرين على طريق القاهرة - الإسكندرية أمام مركز بركة السبع، وذلك نتيجة انفجار الإطار الخلفى للسيارة تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز بركة السبع بحادث انقلاب سيارة ومتوفيين ومصابين بالطريق الزراعى السريع (القاهرة - الإسكندرية) دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين مصرع "ف ا س" عامل، و"ر م ر" طالب نتيجة انقلاب سيارة ملاكى واصطدامها بأحد أعمدة الإناره بالجزيرة الوسطى بالطريق، بسبب انفجار الإطار الأمامى الأيسر للسيارة، وإصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى بركة السبع المركزى، حدثت تلفيات بالسيارة وتم التحفظ عليها.

وبسؤال المصابين، أفادوا بمضمون ماجاء بالفحص وبتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة الإصابات [ جروح وكدمات بالرأس وكسور متفرقه بالجسم ] ناتجه عن الارتطام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.