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مصدر بالطب الشرعى يعلن عدم وجود آثار عنف على جسد محتجز قسم التجمع المنتحر

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:00 م
مصدر بالطب الشرعى يعلن عدم وجود آثار عنف على جسد محتجز قسم التجمع المنتحر انتحار شنقا - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
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قال مصدر طبى، إن مشرحة زينهم التابعة لمصلحة الطب الشرعى انتهت من تشريح جثمان محتجز داخل قسم التجمع الأول بعد انتحاره داخل الحجز، والذى تبين من التقرير المبدئى عدم وجود آثار عنف على جسد المتهم وهو ما يستبعد معه الشبهة الجنائية فى الوفاة.

وأوضح المصدر، أن الفريق الطبى قام بمناظرة الجثة وأخذ الصور الفوتغرافية، ثم التشريح وأخذ العينات اللازمة لتحليلها لمعرفة هل يوجد إصابات داخلية أو نزيف داخلى، كما تم الكشف عن العنق وفقرات الرقبة والغضروف والحنجرية تمهيدا لكتابة التقرير النهائى حول سبب الوفاة.

وكشفت التقرير المبدئى، أن المحتجز توفى نتيجة قيامه بتعليق نفسه من الرقبة بواسطة ملابسه الداخلية داخل الحجز، مما ادى إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة انسداد مجرى التنفس والقصبة الهوائية وانضغاط الشرايين والأوردة وعدم وصول الدم إلى المخ.

وأكدت مناظرة الجثة إلى وجود علامات الاختناق حول الرقبة نتيجة استخدام الملابس الداخلية فى الانتحار فضلا عن حدوث ازرقاق فى الأطراف وجحوظ فى العين، فيما تبين سلامة باقى الجسد من أى كدمات وسجحات تدل على استخدام العنف.


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