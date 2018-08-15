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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:53 ص
خالد صلاح
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مصادر سورية: قصف واشتباكات بين الجيش السورى وداعش فى البادية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:02 ص
مصادر سورية: قصف واشتباكات بين الجيش السورى وداعش فى البادية الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)
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أفادت مصادر سورية بأن قوات الجيش السورى تواصل قصفها لمواقع مسلحى تنظيم داعش الإرهابى فى البادية السورية .

وقالت المصادر - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن القصف تزامن مع استمرار الإشتباكات بين الطرفين وسط استمرار المفاوضات بينهما للإفراج عن أشخاص اختطفهم التنظيم فى محافظة السويداء .

وفي دير الزور، أوضحت المصادر أن تعزيزات لقوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية وصلت إلى ريف المحافظة الشرقى تمهيدا لعملية إخراج مسلحى داعش من آخر جيب يسيطر عليه على الضفاف الشرقية لنهر الفرات .

وأشارت المصادر إلى أن عشرات المدنيين من بينهم ايزيديون عراقيون تمكنوا من الفرار من عناصر داعش نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عبر معبر فتحته هذه القوات لخروجهم ووسط انشغال عناصر التنظيم بتأمين مواقع دفاعية لهم استعدادا للعملية المرتقبة ضدهم .

 


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